اخبار الفن.. عمرو دياب يغني لمصر من كلمات تركي آل الشيخ.. هكذا تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور
نشرت النجمة التركية هازال كايا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لجلسة تصوير جديدة خضعت إليها في أشهر حملها الأخيرة.
تركى آل الشيخ يهدى مصر أغنية جديدة بـ صوت الهضبة ..فيديو
نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لـ أغنية جديدة بعنوان "أنا بعشقك يا مصر" من كلماته وغناء الفنان عمرو دياب.
كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟
ما زالت أزمة الفتاة نهال مع خطيبها السابق مصطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العروض التي تتلقاها الفتاة من الشركات دعمًا لها بعد أن روت تفاصيل ليلة خطوبة انتهت ولم تكتمل.
متابع يتطاول على علا رشدى والأخيرة ترد بطريقة ساخرة
تطاول أحد متابعي الفنانة علا رشدي عليها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بتعليق على فيديو يجمعها بزوجها الفنان احمد داود.
هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور
نشرت النجمة التركية هازال كايا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لجلسة تصوير جديدة خضعت إليها في أشهر حملها الأخيرة.
تركى آل الشيخ يهدى مصر أغنية جديدة بـ صوت الهضبة ..فيديو
نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لـ أغنية جديدة بعنوان "أنا بعشقك يا مصر" من كلماته وغناء الفنان عمرو دياب.
كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟
ما زالت أزمة الفتاة نهال مع خطيبها السابق مصطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العروض التي تتلقاها الفتاة من الشركات دعمًا لها بعد أن روت تفاصيل ليلة خطوبة انتهت ولم تكتمل.
متابع يتطاول على علا رشدى والأخيرة ترد بطريقة ساخرة
تطاول أحد متابعي الفنانة علا رشدي عليها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بتعليق على فيديو يجمعها بزوجها الفنان احمد داود.