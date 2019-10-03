Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. عمرو دياب يغني لمصر من كلمات تركي آل الشيخ.. هكذا تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
عمرو دياب وتركي ال
عمرو دياب وتركي ال شيخ
Advertisements
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور
نشرت النجمة التركية هازال كايا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لجلسة تصوير جديدة خضعت إليها في أشهر حملها الأخيرة.

تركى آل الشيخ يهدى مصر أغنية جديدة بـ صوت الهضبة ..فيديو
نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لـ أغنية جديدة بعنوان "أنا بعشقك يا مصر" من كلماته وغناء الفنان عمرو دياب.

كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟
ما زالت أزمة الفتاة نهال مع خطيبها السابق مصطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العروض التي تتلقاها الفتاة من الشركات دعمًا لها بعد أن روت تفاصيل ليلة خطوبة انتهت ولم تكتمل.

متابع يتطاول على علا رشدى والأخيرة ترد بطريقة ساخرة
تطاول أحد متابعي الفنانة علا رشدي عليها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بتعليق على فيديو يجمعها بزوجها الفنان احمد داود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة الفن والفنانين| حقيقة خناقة محمد رمضان وعباس أبو الحسن في كواليس الكنز 2 وعبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مآته"

أخبار الفن.. خلاف إليسا وتركي آل الشيخ.. بشرى تداعب شيرين رضا أمام عمرو دياب.. والشيف بوراك مع يارا في منزلها

كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟

ترشيحاتنا

صحيفة يني شفق التركية تهاجم نشأت الديهي

كواليس الخلاف بين ميسي وجريزمان.. برشلونة على مشارف الانهيار

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

بلوك جديد.. أصالة تفاجئ متابعيها فى أحدث ظهور ..صور

عبد الحفيظ: فايلر يسير على نهج جوزيه.. لا يترك التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 و القنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

بعد الانفصال عن ترافيس سكووت.. كايلي جينر تزور حبيبها السابق Tyga ..صور