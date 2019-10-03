مرتضى منصور يرف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصير إذاعة مباراة الفريق أمام مصر المقاصة اليوم الخميس، مؤكدًا أن المباراة ستذاع بشكل رسمي وطبيعي عبر قنوات التلفزيونية.





وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن مباراة الزمالك ومصر المقاصة مذاعة وأن الأزمة انتهت.





وتابع مرتضى منصور، أن مصر المقاصة فريق كبير، ومدربه أحمد حسام، ميدو المدير الفني للمقاصة محترم ومميز، وسيقود المنتخب الأول لكرة القدم خلال عامين من الآن.





ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الخميس على ملعب السلام في تمام الساعة الثامنة مساء في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان مسئولو المقاصة أعلنوا من قبل، نيتهم عدم إذاعة المباراة بسبب بعض الخلافات مع الشركة الراعية، قبل أن يعلن رئيس الزمالك إذاعة اللقاء بشكل طبيعي.