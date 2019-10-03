Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إهانة للحجاب.. خطيبة خاشقجي تثير الجدل باحتضانها لمالك صحيفة واشنطن بوست.. صور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
خاشقجي
خاشقجي
Advertisements
عزة عاطف
أقامت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي، نصبا تذكارية في ذكرى وفاته في نفس اليوم، في آخر مرة شاهدت فيه خاشقجي عندما دخل القنصلية، وقد ظهرت خطيبته في مشهد أثار الجدل مع مالك صحيفة «واشنطن بوست».

وطالب النشطاء في الحفل أمس بتحقيق كامل من الأمم المتحدة في جريمة القتل، كما تم كشف النقاب عن نصب تذكارية تم صنعه لخاشقجي، وقد أثارت «خديجة جنكيز» الجدل باحتضانها مالك صحيفة "واشنطن بوست" بشدة أمام الجمهور والكاميرات.

صرحت خديجة خلال الحفل، بأنها شعرت "بالقلق، الخوف والأشياء الغريبة التي لا يمكنها التعبير عنها" وفقًا للدايلي ميل، وقد انتقدها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصحف بسبب هذا الفعل وهي مسلمة ترتدي الحجاب، واعتبره عدم احترام للقيم الإسلامية.

وأضافت خلال حديثها في الحفل "في العام الماضي كنت أنتظر جمال بمفردي، والعالم كله سينتظر معي هذا العام، لكننا سننتظر العدالة لجمال"، جدير بالذكر أن خاشقجي كان يجمع الأوراق المتعلقة بزواجه منها عندما قُتل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد الانفصال عن ترافيس سكووت.. كايلي جينر تزور حبيبها السابق Tyga ..صور

عقبال اللي جاي.. مدير تعاقدات الأهلي يعلق على رباعية الإنتاج الحربي

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة تجميد صالح جمعة ..فيديو

عقب رباعية الأهلي في الإنتاج.. خالد الغندور يوجه رسالة تحذيرية لـ ميتشو

بـ باروكة غريبة.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة في احدث ظهور

جه يكحلها عماها.. مصطفى أبو تورتة يكشف حقيقة كل ما حدث في خطوبته..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

بعد الانفصال عن ترافيس سكووت.. كايلي جينر تزور حبيبها السابق Tyga ..صور

بلوك جديد.. أصالة تفاجئ متابعيها فى أحدث ظهور ..صور