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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: اقتراح جونسون بشأن بريكست يتضمن خطوات إيجابية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت المفوضية الأوروبية إن الاقتراح الذي قدمته بريطانيا يوم الأربعاء بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي تضمن "خطوات تقدم إيجابية"، لكن لا تزال هناك "بعض النقاط المعقدة التي تحتاج لمزيد من العمل في الأيام القادمة".

وأضافت المفوضية في بيان، اليوم الخميس، أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي بأنه سيتم فحص النص القانوني بموضوعية وفي ضوء "المعايير المرعية" للاتحاد.

وتابعت المفوضية "الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا. ما زلنا متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. مثلما كنا على مدى ثلاث سنوات".

وكان جونسون قد أكد في وقت سابق أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 13 أكتوبر الحالي "بغض النظر عما سيحدث"، أي باتفاق أو بدونه.
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