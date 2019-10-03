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أخبار العالم

انتشال جثث 16 مهاجرا غرق قاربهم قبالة سواحل المغرب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:39 ص
مهاجرون يحاولون الوصول
مهاجرون يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
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أحمد قاسم
انتشلت فرق الإغاثة جثامين 16 شخصا قضوا في غرق قارب كان يقل نحو 50 مهاجرا قبالة سواحل الدار البيضاء على المحيط الأطلسي.

ويتواصل البحث عن المفقودين منذ السبت حين لفظ البحر أول الجثامين، وبدأ انتشال أخرى.

وبعد حدوث المأساة، تجمع عند الشاطئ أقارب بعض الشباب الذين كانوا يحاولون الهجرة عبر هذا القارب، يدعمهم متطوعون من سكان حي مجاور، لكن آمالهم في رؤية أقاربهم أحياء باتت تتضاءل أكثر فأكثر.

ويتحدر هؤلاء الشباب جميعا من قرية تقع قرب مدينة مراكش، بينما تأمل أمينة العثور على قريبها ذي الـ23 عاما الذي يعد مفقودا منذ السبت، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
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