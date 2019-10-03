استمرار مظاهرات العراق لليوم الثاني وسط تأهب الجيش.. والاتحاد الأوروبي يؤكد اقتراح بريطانيا للخروج يتضمن خطوات إيجابية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد

عبد المهدي يعلن حظرا للتجول في بغداد حتى إشعار آخر.. ومجلس الأمن الوطني يؤكد: حرية التظاهر مكفولة لدى الجميع

المسماري: السراج تملص من أي اتفاق للسلام في ليبيا

تونس.. إعلان موعد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

السودان.. توافق على العمل بـ"وثيقة الـ78 بندا"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



ونقلت صحيفة "الراي" عن بيان أصدره البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، قوله إن مصر استقبلت نحو 2.6 مليار دولار تحويلات من مواطنيها العاملين في الخارج في يوليو، ارتفاعا من 1.9 مليار في يونيو، مشيرةً إلى أن نسبة الزيادة السنوية في التحويلات تبلغ 13.6 في المئة. والتحويلات مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.



وركزت "الأنباء" على توجهيات الرئيس السيسي باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، أخذا في الاعتبار ما تساهم به الحكومة الرقمية في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونيا، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلا عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.



على الصعيد الإقليمي والعربي، احتل اليوم الثاني من تظاهرات العراق جميع عناوين الصحف الكويتية، حيث قالت "الوطن" إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن صباح اليوم عن حظر للتجول في بغداد، فيما أشارت "القبس" إلى أن السلطات العراقية فرضت حظر تجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، فيما دعا محافظ ذي قار إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وذكرت "الجريدة" أن المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار، التي تعج بالاحتجاجات على خلفية المطالب بمواجهة الفساد وتحسين ظروف المعيشة ووقف التدخل الأجنبي في الشأن العراقي، مشيرةً إلى أن أن قوات الأمن استعادت السيطرة على مبنى المحافظة.



ونقلت "الأنباء" عن بيان لمجلس الأمن الوطني العراقي قوله: "نؤكد على حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين"، مستنكرا "الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات".



وشدد المجلس على "اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية"، مشيرا إلى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".



وذكرت "الراي" أن دوي انفجار سمع في بغداد في وقت متأخر من مساء الأربعاء من جهة المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية، مشيرةً إلى أنجندي عراقي بالمنطقة الخضراء أكد أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى



وأفادت "الوطن" بأن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، وجه تأهب جميع القطاعات العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية كافة، لافتة إلى أن الرئاسات الثلاثة (رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي) عقدت اجتماعا عاجلا "لبحث آلية الاستجابة لمطالب المحتجين".



في سياق آخر، قالت "الجريدة" إن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري حمل مسئولية فشل التوصل إلى اتفاق سياسي في البلاد، إلى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، قائلًا إن السراج كان يتهرب دائما من توقيع أي اتفاق مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لإنهاء الأزمة الليبية.



وتابع: "المرجعية أصبحت لقاءات أبوظبي وباريس وباليرمو، قائد الجيش كان على استعداد تام لتوقيع أي اتفاق يتم الإجماع عليه".



وذكرت "القبس" أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت أن موعد انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، سيكون في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها "بذلت ما يكفي من العناية في مسألة نبيل القروي"، في إشارة إلى المرشح المسجون.



ونقلت "الأنباء" عن المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، قوله إن تم التوافق في أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، على العمل بالوثيقة الدستورية المكونة من 78 بندا، لافتًا إلى أنه تم حسم أمر الوثيقة بتوافق الحضور دون تصويت، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر قد بدأ بين أعضاء المجلس السيادي فقط، لحسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام.



دوليًا، قالت "الراي" إن المفوضية الأوروبية أكدت الاقتراح الذي قدمته بريطانيا يوم الأربعاء بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي تضمن "خطوات تقدم إيجابية"، لكن لا تزال هناك "بعض النقاط المعقدة التي تحتاج لمزيد من العمل في الأيام القادمة".



ونقلت "الوطن" عن بيان أصدرته حكومة كوريا الشمالية قوله إن بيونج يانج ختبرت بنجاح "نوعًا جديدًا" من الصواريخ البالستيّة التي تُطلق من الغوّاصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيّام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة.

