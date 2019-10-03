خصم المرتب يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة في منتصف العمر

يدفعك "الخصم من المرتب" إلى الشعور بالضيق والتوتر، بل والقلق بسبب مسئولياتك، وربما يعلو ضغطك وحنقك، لكن هل فكرت يومًا إذا ما كان "خصم المرتب" قد يترتب عليه إصابتك بأمراض في المخ وضعف الذاكرة في منتصف العمر؟.





كشفت دراسة عن أن الحصول على خصم من المرتب في الثلاثينيات من العمر قد يعرضك لخطر فقدان الذاكرة وضعف وظائف المخ في منتصف عمرك، حيث قام العلماء بتقييم أثر التغييرات في الرواتب على صحة الدماغ لأكثر من 3 آلاف من البالغين في أمريكا.





بدأت الدراسة التي استمرت 20 عامًا في عام 1990، وتابعت المشاركين خلال فترة الكساد الكبير (فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم)، وقد أظهرت النتائج أن أداء المتطوعين الذين تم خصم رواتبهم مرة واحدة على الأقل خلال العقدين كان أسوأ في الاختبارات المعرفية.





ويدعى الباحثون الفرنسيون أن تأثير خصم الأجور على صحة الدماغ كان 3 أضعاف تأثير عام واحد من الشيخوخة الطبيعية، حيث يتصورون أن صحة الشخص تتدهور عمومًا كنتيجة لوجود أموال أقل مما كانت عليه في السابق.



