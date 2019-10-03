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منوعات

خصم المرتب يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة في منتصف العمر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
خصم المرتب
خصم المرتب
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عزة عاطف
يدفعك "الخصم من المرتب" إلى الشعور بالضيق والتوتر، بل والقلق بسبب مسئولياتك، وربما يعلو ضغطك وحنقك، لكن هل فكرت يومًا إذا ما كان "خصم المرتب" قد يترتب عليه إصابتك بأمراض في المخ وضعف الذاكرة في منتصف العمر؟.

كشفت دراسة عن أن الحصول على خصم من المرتب في الثلاثينيات من العمر قد يعرضك لخطر فقدان الذاكرة وضعف وظائف المخ في منتصف عمرك، حيث قام العلماء بتقييم أثر التغييرات في الرواتب على صحة الدماغ لأكثر من 3 آلاف من البالغين في أمريكا.

بدأت الدراسة التي استمرت 20 عامًا في عام 1990، وتابعت المشاركين خلال فترة الكساد الكبير (فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم)، وقد أظهرت النتائج أن أداء المتطوعين الذين تم خصم رواتبهم مرة واحدة على الأقل خلال العقدين كان أسوأ في الاختبارات المعرفية.

ويدعى الباحثون الفرنسيون أن تأثير خصم الأجور على صحة الدماغ كان 3 أضعاف تأثير عام واحد من الشيخوخة الطبيعية، حيث يتصورون أن صحة الشخص تتدهور عمومًا كنتيجة لوجود أموال أقل مما كانت عليه في السابق.

بقيت النتائج صحيحة بعد تعديل الخبراء للعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مهارات التفكير، مثل ارتفاع ضغط الدم ومستوى التعليم، وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور ليزلي جراسيت: "كمرجع فإن هذا الأداء الضعيف أكبر من ما يُرى عادة بسبب الشيخوخة".
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