مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 و القنوات الناقلة

تستأنف اليوم الخميس، 3-10-2019 مباريات الدوري الأوروبي، بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة للمواجهات.
الدوري المصري :
فريق الزمالك X فريق مصر المقاصة - 8:00 مساء - أون سبورت
فريق بيراميدز X فريق طنطا- 3:00 عصرا - أون سبورت
الدوري الأوروبي :
فريق مانشستر يونايتد X فريق ألكمار الهولندي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS
فريق سبورتنج براجا X فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS
فريق بيشكتاش X فريق ولفرهامبتون - 6:55 مساء - BEIN SPORTS
فريق ارسنال X فريق ستاندار لييج - 9:00 مساء - BEIN SPORTS
فريق إشبيلية X فريق القبرصي أبويل- 9:00 مساء - BEIN SPORTS
بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال :
فريق الوداد المغربي X فريق المريخ السوداني- 9:00 مساء - BEIN SPORTS
فريق الرجاء المغربي X فريق هلال القدس- 6:00 مساء - BEIN SPORTS
فريق نواذيبو الموريتاني X فريق الجيش السوري- 4:00 مساء - BEIN SPORTS