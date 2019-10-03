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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 و القنوات الناقلة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:36 ص
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 و القنوات الناقلة
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ياسمين تيسير
تستأنف اليوم الخميس، 3-10-2019 مباريات الدوري الأوروبي، بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة للمواجهات.

الدوري المصري :

فريق الزمالك X فريق مصر المقاصة - 8:00 مساء - أون سبورت 

فريق بيراميدز X فريق طنطا- 3:00 عصرا - أون سبورت 

الدوري الأوروبي :

فريق مانشستر يونايتد X فريق ألكمار الهولندي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 

فريق سبورتنج براجا X فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 

فريق بيشكتاش X فريق ولفرهامبتون - 6:55 مساء - BEIN SPORTS 

فريق ارسنال X فريق ستاندار لييج - 9:00 مساء - BEIN SPORTS 

فريق إشبيلية X فريق القبرصي أبويل- 9:00 مساء - BEIN SPORTS 

بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال :

فريق الوداد المغربي X فريق المريخ السوداني- 9:00 مساء - BEIN SPORTS 

فريق الرجاء المغربي X فريق هلال القدس- 6:00 مساء - BEIN SPORTS 

فريق نواذيبو الموريتاني X فريق الجيش السوري- 4:00 مساء - BEIN SPORTS
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