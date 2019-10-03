مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 و القنوات الناقلة

تستأنف اليوم الخميس، 3-10-2019 مباريات الدوري الأوروبي، بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة للمواجهات.





الدوري المصري :





فريق الزمالك X فريق مصر المقاصة - 8:00 مساء - أون سبورت





فريق بيراميدز X فريق طنطا- 3:00 عصرا - أون سبورت





الدوري الأوروبي :





فريق مانشستر يونايتد X فريق ألكمار الهولندي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS





فريق سبورتنج براجا X فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي - 6:55 مساء - BEIN SPORTS





فريق بيشكتاش X فريق ولفرهامبتون - 6:55 مساء - BEIN SPORTS





فريق ارسنال X فريق ستاندار لييج - 9:00 مساء - BEIN SPORTS





فريق إشبيلية X فريق القبرصي أبويل- 9:00 مساء - BEIN SPORTS





بطولة كأس محمد السادس للأ ندية العربية الأبطال :





فريق الوداد المغربي X فريق المريخ السوداني- 9:00 مساء - BEIN SPORTS





فريق الرجاء المغربي X فريق هلال القدس- 6:00 مساء - BEIN SPORTS



