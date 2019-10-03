افتتاح الرئيس السيسي معرض تراثنا للحرف اليدوية.. أبرز اهتمامات الصحف



ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي افتتح أمس معرض "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات"، الذي ينظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.



ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله: إن الرئيس التقى خلال تفقده المعرض بالعارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات حيث شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلية والخارجية، لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم وخدمة الاقتصاد الوطني.



وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية فب مختلف دول العالم.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس التقى، أثناء تفقده المعرض، بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات حيث شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.. كما استمع الرئيس من العراضين لمقترحاتهم بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها.



وفي الشأن المحلي أيضا، وعودة إلى صحيفة (الأهرام)، وصفحتها الأولى، التي ذكرت فيها تحت عنوان "تعزيز استقلالية البنك المركزي في قانونه الجديد"، أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في إطار تحديث البيئة التشريعية ومواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية.



وأشار المجلس، خلال الاجتماع، الذي حضره طارق عامر محافظ البنك المركزى إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق اهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.



كما وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبيا على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب.





وعلى جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.





وتم خلال الاجتماع تأكيد التزام كل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام بسداد قيمة استهلاكاتها من الكهرباء والغاز والمياه لوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثورة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي حالة عدم السداد تتم أيلولة بعض أصول هذه الهيئات والشركات بما يعادل مديونيتها للوزارات والجهات المعنية.





كما ذكرت صحيفة (الأهرام)، و تحت عنوان "بيان مهم للحكومة أمام النواب الأسبوع المقبل"، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيلقي بيانا مهما أمام المجلس خلال جلساته الأسبوع المقبل يعرض فيه العديد من الحقائق حول الأحداث الأخيرة للشعب المصري.





ونقلت الصحيفة عن عبدالعال قوله: إن الجيش المصري أقوى الجيوش في المنطقة لذلك تستهدفه القوى الخارجية من خلال حملات التشكيك وحروب الجيل الرابع، وشدد عبد العال على أن مصر قوية بجيشها وشرطتها وشعبها، قائلا: "إننا سنتكلم في الداخل والخارج من منطلق القوة التي تتمتع بها مصر".





ومن جهة أخرى، أجريت أمس انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب ال 25 وشهدت حالة من التوافق بين النواب حيث حسمت التزكية معظم اللجان فيما عدا بعضها ومنها الثقافة والإعلام والإسكان واحتفظ معظم رؤساء اللجان التوعية بأماكنهم خلال دور الانعقاد السابق.





وأوضحت "الأهرام" أنه كانت أبرز النتائج فوز النائب كمال عامر بمنصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب بهاء أبو شقة برئاسة اللجنة التشريعية والنائب أسامة هيكل برئاسة لجنة الثقافية والإعلام والنائب احمد السجيني برئاسة لجنة الإدارة المحلية والنائب أشرف رشاد برئاسة لجنة الشباب والرياضة والنائب عبدالهادي القصبي برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي.





وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن وزارة التموين أكدت زيادة عدد فروع محلات البقالة التموينية والمجمعات لتصل إلى 35 ألف منفذ وفرع على مستوى الجمهورية.





ونقلت الصحيفة عن اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قوله: إنه تم تفعيل الدور الذي تقوم به الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض مع السلع الغذائية في الأسواق لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص والحد من ارتفاع الأسعار والعمل على تخفيضها والعمل على تثبيتها وعدم تغييرها وأن يتم زيادة معدلات التعاون مع القطاع الخاص وشركات الاستثمار في توفير السلع وزيادة عدد المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لمواجهة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.





وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "720 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين"، ذكرت صخيفة (الجمهورية)، أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2019 بمعدل شهرى بلغ 37.7% بما يعادل 719.9 مليون دولار ليسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019.





وأضاف بيان البنك المركزي أن تحويلات المصريين سجلت ارتفاعًا بمعدل سنوي بلغ 13.6% بما يعادل 314.8 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو 2018.





وتحت عنوان "101 مليار دولار استثمارات البنوك الإماراتية في مصر والسعودية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية ارتفعت في كل من السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم (، مع نهاية النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 24.7 في المئة، مقارنة ب 81 مليار درهم فى شهر ديسمبر من 2018 .





وذكرت أن استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر تشكل نحو 18 بالمئة من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية وفقا للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي، والتي أظهرت أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة، التي تأتي بالمركز الأول وبقيمة 61.3 مليار درهم.





وتحت عنوان "وزير الإسكان ومدن جديدة بالصعيد بتكلفة 11 مليار جنيه"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكد أنه جار تنفيذ 9 مدن جديدة بصعيد مصر ضمن مدن الجيل الرابع لاستيعاب 4.5 مليون نسمة.





وأوضح وزير الإسكان، أن تلك المدن التسع تنقسم إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى تضم مدن (توشكى الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - غرب قنا)، وتضم المرحلة الثانية مدينتي (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، وجار العمل حاليًا في تنفيذ مشروعات مختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة - نجع حمادي الجديدة - بنى مزار الجديدة)، وجارٍ حاليًا الانتهاء من إعداد المخططات للبدء في تنفيذ المشروعات المختلفة بها.





أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس معرض "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات"، كما سلطت الضوء على عدد من أخبار الشأن المحلي.