أهم الأخبار.. الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال.. ورضوى الشربينى تتوعد مصطفى أبو تورتة بحلقة خاصة.. ورانيا يوسف تتعرض لهجوم حاد بسبب فستان الجونة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الخميس 3-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
بلوك جديد.. أصالة تفاجئ متابعيها فى أحدث ظهور ..صور
نشر مصفف الشعر طوني صوايا، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، صورا جديدة للفنانة أصالة.
ظهرت أصالة في الصور بلوك جديد ومختلف، وأعتمد لوك أصالة الجديد على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها فبدت بغرة أمامية.
مرتضى منصور يرف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصير إذاعة مباراة الفريق أمام مصر المقاصة اليوم الخميس، مؤكدًا أن المباراة ستذاع بشكل رسمي وطبيعي عبر قنوات التلفزيونية.
وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن مباراة الزمالك ومصر المقاصة مذاعة وأن الأزمة انتهت.
الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الأنباء عن تواجد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ضمن لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد الإفريقي التى تتولى حسم أزمة الزمالك جينيراسيون السنغالي الفترة المقبلة.
بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور
شاركت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بـ stories جديدة خلال ظهورها في إحدى المناسبات مع أصدقائها.
إهانة للحجاب.. خطيبة خاشقجي تثير الجدل باحتضانها لمالك صحيفة واشنطن بوست.. صور
أقامت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي، نصبا تذكارية في ذكرى وفاته في نفس اليوم، في آخر مرة شاهدت فيه خاشقجي عندما دخل القنصلية، وقد ظهرت خطيبته في مشهد أثار الجدل مع مالك صحيفة «واشنطن بوست».
رانيا يوسف تتعرض لهجوم حاد بسبب إطلالتها المثيرة فى الجونة ..شاهد
أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى فى الآونة الأخيرة بعد ظهورها فى مهرجان الجونة بإطلالة مثيرة.
كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟
ما زالت أزمة الفتاة نهال مع خطيبها السابق مصطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العروض التي تتلقاها الفتاة من الشركات دعمًا لها بعد أن روت تفاصيل ليلة خطوبة انتهت ولم تكتمل.
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة عبر حسابها الشخصى في موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تهاجم فيها مصطفى ابو تورتة.
وكتبت رضوى الشربيني على الصورة "مصطفى أبو تورته ده انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا"
بلوك جديد.. أصالة تفاجئ متابعيها فى أحدث ظهور ..صور
نشر مصفف الشعر طوني صوايا، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، صورا جديدة للفنانة أصالة.
ظهرت أصالة في الصور بلوك جديد ومختلف، وأعتمد لوك أصالة الجديد على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها فبدت بغرة أمامية.
مرتضى منصور يرف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصير إذاعة مباراة الفريق أمام مصر المقاصة اليوم الخميس، مؤكدًا أن المباراة ستذاع بشكل رسمي وطبيعي عبر قنوات التلفزيونية.
وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن مباراة الزمالك ومصر المقاصة مذاعة وأن الأزمة انتهت.
الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الأنباء عن تواجد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ضمن لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد الإفريقي التى تتولى حسم أزمة الزمالك جينيراسيون السنغالي الفترة المقبلة.
بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور
شاركت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بـ stories جديدة خلال ظهورها في إحدى المناسبات مع أصدقائها.
إهانة للحجاب.. خطيبة خاشقجي تثير الجدل باحتضانها لمالك صحيفة واشنطن بوست.. صور
أقامت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي، نصبا تذكارية في ذكرى وفاته في نفس اليوم، في آخر مرة شاهدت فيه خاشقجي عندما دخل القنصلية، وقد ظهرت خطيبته في مشهد أثار الجدل مع مالك صحيفة «واشنطن بوست».
رانيا يوسف تتعرض لهجوم حاد بسبب إطلالتها المثيرة فى الجونة ..شاهد
أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى فى الآونة الأخيرة بعد ظهورها فى مهرجان الجونة بإطلالة مثيرة.
كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟
ما زالت أزمة الفتاة نهال مع خطيبها السابق مصطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العروض التي تتلقاها الفتاة من الشركات دعمًا لها بعد أن روت تفاصيل ليلة خطوبة انتهت ولم تكتمل.
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة عبر حسابها الشخصى في موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تهاجم فيها مصطفى ابو تورتة.
وكتبت رضوى الشربيني على الصورة "مصطفى أبو تورته ده انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا"