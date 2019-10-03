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أخبار العالم

مقتل 16 شخصاً بانهيار أرضي في منجم للذهب بالكونغو الديمقراطية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقي 16 شخصا مصرعهم بانهيار أرضي في منجم مغلق للذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لمسؤول كونغولي.

وقال حاكم إقليم مانياما في الكونغو الديمقراطية أوجوي موسافيري، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الخميس، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا بانهيار منجم ذهب المغلق في شرقي أمس الأربعاء.

وأضاف موسافيري أن الحادث "وقع في منجم كامبين"، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تمكنت "‬‬حتى الآن من انتشال 16 جثة من موقع الانهيار الأرضي".

ومن جهته، قال الناشط المحلي ستيفان كاموندالا إن أكثر من 20 شخصا كانوا ينقبون عن الذهب وقت وقوع الحادث.

وأشار كاموندالا إلى أنه ربما يتم استخراج المزيد من الجثث.

الجدير بالذكر أن عشرات الأشخاص يلقون حتفهم سنويا في الكونغو جراء وسائل التعدين البدائية والمخالفة للقانون‭‭ ‬‬والتي تعرض الأرواح للخطر.

وكان 43 منقبا غير شرعي لقوا مصرعهم في يونيو الماضي في انهيار أرضي في منجم للنحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور في جنوبي الكونغو.
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