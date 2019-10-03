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أخبار العالم

انفجارات داخل المنطقة الخضراء في بغداد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:34 ص
انفجار في بغداد
انفجار في بغداد
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أحمد محرم
سمع دوي انفجارات اليوم الخميس في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد .

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وقبيل ذلك أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.
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