البرتغال تحرق 1500 كيلوجرام من العاج غير المشروع

دمرت السلطات البرتغالية حوالي 1500 كيلوجرام من العاج من مصدر غير مشروع وذلك بإحراقه في منشأة بمصنع للأسمدة .





وذكرت صحيفة ( بورتوجال نيوز ) البرتغالية أن كلا من الفيل الأفريقي والفيل الآسيوي مدرج في مرفقات اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المعرضة للانقراض، ووفقا لهذه المعاهدة فأنه يحظر الاتجار الدولي في عاج الفيل، باستثناءات محدودة للغاية (لا سيما في الأنواع المشتراة قبل تطبيق الاتفاقية على العاج).



