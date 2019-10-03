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منوعات

مقاطعة أسترالية ترفض منحة بقيمة مليون دولار

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
رفضت مقاطعة استرلية مبلغ مليون دولار قُدمت لها كمنحة لمواجهة الجفاف، مؤكدة أنها لاتحتاج مثل هذه المنحة حيث أنها لاتعانى من أى موجات جفاف فى الوقت الحالى.

كان برنامج التجمعات التى تعانى من الجفاف قد وافق على تقديم المنحة لمقاطعة موين فى ولاين فيكتوريا جنوب شرق استراليا فى إطار جهوده لتقديم الدعم المالى للمناطق التى تعانى من الجاف فى البلاد.

غير أن السلطات المحلية قررت رفض العرض مؤكدة أن المنطقة لا تعانى من الجفاف وأن هناك مناطق أخرى قد تكون فى حاجة اكبر لهذه الاموال، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت امطارا تفوق المعدل فى شهر اغسطس الماضى.. وصرح مايك وولف عمدة موين شاير لشبكى سكاى نيوز استراليا بأن المنطقة لاتواجه مشكلة جفاف وقال إن الامور على مايرام وأن المروج خضراء وتقوم الابقار والماعز بالرعى بطريقة طبيعية .

وقدم العمدة شكره للبرنامج مقدم المنحة وأعلن التنازل عنها لأطراف اخرى قد تكون فى حاجة ماسة لها.
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