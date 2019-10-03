Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سواريز يكشف سر الانتصار الصعب على إنتر ميلان العنيد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أقر مهاجم برشلونة الإسباني، الأوروجوياني لويس سواريز، بعد أن تألق بهدفين قاد بهما البرسا لقلب تأخره أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف، لفوز 2-1 على ملعب الكامب نو، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، بأن نصف المباراة كان كافيًا بالنسبة لهم لتصحيح الأخطاء.

أشار الـ"بيستوليرو" في تصريحات عقب اللقاء: "فزنا بثلاث نقاط ثمينة للغاية أمام منافس مباشر".

وأكد سواريز أن الفريق لم يقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول: "هذا السبب في وجود شوطًا ثانيًا، من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في النصف الأول".

وتابع: "أدركنا أننا لو واصلنا بهذا المستوى سنخسر المباراة لا محالة، الفريق تحلى بالصبر وهذا أمر مهم للغاية، في النهاية سر الفوز يعود للثقة والعمل الجماعي وتدوير الكرة جيدًا، صنعا فرصًا للتسجيل، وهو ما حدث في الهدفين".

وحول تعليمات المدرب إرنستو فالفيردي للاعبين داخل غرف اللاعبين بين الشوطين، اعترف سواريز بأن المدرب شدد على ضرورة الضغط أكثر بشكل منظم، وأننا لم نكن نضغط بالطريقة التي تدربنا عليها، ولكن المنافس أيضًا كاد يستفد من المساحات التي تركناها".

واختتم: "أنا شخص يحب العمل، ولا استسلم أبدًا، وأتحلى بالقوة في الأوقات الصعبة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسحق إنتر ميلان في الدقائق الأخيرة

ترشيحاتنا

بلوك جديد.. أصالة تفاجئ متابعيها فى أحدث ظهور ..صور

بفستان وإكسسوارات لافتة.. أمينة خليل تتألق بإطلالة عصرية ..صور

عقبال اللي جاي.. مدير تعاقدات الأهلي يعلق على رباعية الإنتاج الحربي

تسريب صوتي يفضح نجلة أردوغان ورجل أعمال ..فيديو

بعد الانفصال عن ترافيس سكووت.. كايلي جينر تزور حبيبها السابق Tyga ..صور

هل يوجد دعاء مأثور عند غسل الثياب؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

بعد الانفصال عن ترافيس سكووت.. كايلي جينر تزور حبيبها السابق Tyga ..صور