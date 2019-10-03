سواريز يكشف سر الانتصار الصعب على إنتر ميلان العنيد

أقر مهاجم برشلونة الإسباني، الأوروجوياني لويس سواريز، بعد أن تألق بهدفين قاد بهما البرسا لقلب تأخره أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف، لفوز 2-1 على ملعب الكامب نو، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، بأن نصف المباراة كان كافيًا بالنسبة لهم لتصحيح الأخطاء.



أشار الـ"بيستوليرو" في تصريحات عقب اللقاء: "فزنا بثلاث نقاط ثمينة للغاية أمام منافس مباشر".



وأكد سواريز أن الفريق لم يقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول: "هذا السبب في وجود شوطًا ثانيًا، من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في النصف الأول".



وتابع: "أدركنا أننا لو واصلنا بهذا المستوى سنخسر المباراة لا محالة، الفريق تحلى بالصبر وهذا أمر مهم للغاية، في النهاية سر الفوز يعود للثقة والعمل الجماعي وتدوير الكرة جيدًا، صنعا فرصًا للتسجيل، وهو ما حدث في الهدفين".



وحول تعليمات المدرب إرنستو فالفيردي للاعبين داخل غرف اللاعبين بين الشوطين، اعترف سواريز بأن المدرب شدد على ضرورة الضغط أكثر بشكل منظم، وأننا لم نكن نضغط بالطريقة التي تدربنا عليها، ولكن المنافس أيضًا كاد يستفد من المساحات التي تركناها".



واختتم: "أنا شخص يحب العمل، ولا استسلم أبدًا، وأتحلى بالقوة في الأوقات الصعبة".