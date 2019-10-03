زيادة حجم الاستثمارات البرازيلية في البرتغال

انخفض حجم الاستثمار الصيني في البرتغال في ظل برنامج "التأشيرة الذهبية" خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بانخفاض نسبته 7ر15% عن نفس الفترة من عام 2018 .



وذكرت هيئة الأجانب والحدود البرتغالية أن استثمارات المواطنين البرازيليين في البرتغال بموجب نفس البرنامج ارتفعت بنحو 42 %.



وأفادت الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، بأن الأموال التي ضخها المواطنون الصينيون في البرتغال بموجب برنامج الإقامة للنشاط الاستثماري بلغت 7ر163 مليون يورو في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقابل 4ر194 مليون يورو في نفس الفترة من عام 2018 .



وبالنسبة للمستثمرين البرازيليين، فقد بلع حجم استثماراتهم في البرتغال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 8ر122 مليون يورو مقابل 7ر86 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

