مجلس الصحفيين يرفض التحقيق فى مذكرة يونس ويحيلها للنيابة العامة

رفض محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذى بدأ مساء أمس، الأربعاء، وانتهى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، عدم التحقيق نهائيا وداخليا فى المذكرة التى تقدم بها هشام يونس، أمين الصندوق بالنقابة، وأصر على تحويلها للنيابة العامة مباشرة.



وقال محمد شبانة، فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماع المجلس، إن أكاذيب أمين الصندوق أكبر عقاب لها تحويلها للنيابة.



كما طالب محمد شبانة بتحويل المخالفات التى تقدم بها إلى مجلس نقابة الصحفيين ضد أمين الصندوق للنيابة العامة، مؤكدا أنها تندرج تحت بند المخالفات.

