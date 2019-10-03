كوريا الشمالية تطور حقن لعلاج إدمان المخدرات

كشفت كوريا الشمالية عن نجاحها فى تطوير حقن "السيلينيوم"، التي يمكن إستخدامها لعلاج إدمان المخدرات.



فقد كشف فريق من العلماء فى جامعة "بيونج يانج" في كوريا الشمالية عن تمكنهم من تطوير حقن "السيلينيوم" "الفعالة للغاية"، وقد حصلت على إجازة دوائية.



ويعد السيلينيوم القابل للحقن عبارة عن محلول معقم غير بيروجيني يستخدم في التغذية ويتجاوز الجهاز الهضمي.. في الوقت الذي لم يثبت فيه أن الدواء آمن وفعال في الولايات المتحدة ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء.



ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، فإن السيلينيوم الذي طورته كوريا الشمالية يمكنه "تعزيز عمل العديد من الإنزيمات"، و "يعزز التفاعل البيولوجي للكائنات الحية، ويربط واحدًا على حدة بالبيروكسيدات والزئبق والكروم".



وقال المعيري إن الدواء يساعد على إخراج المعادن الثقيلة من الجسم.. كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن التجارب السريرية تظهر أن الدواء الذي تم حقنه "أثبت فعاليته" في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاج الغدة الدرقية و "إدمان المخدرات".

