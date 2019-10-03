محمد شبانة يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على اتهامات هشام يونس

أكد الكاتب الصحفى محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للرد على ما وصفها بمهاترات أمين الصندوق وكشف جميع مخالفاته المالية.



وقال شبانة في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع الذى عقد لساعات طويلة وانتهى صباح اليوم الخميس، إن يونس له أهداف مريبة وأجندة خاصة لصالح جهات غير معلومة، وأنه سيكشف كل شيء أمام الرأي العام، خاصة أن أمين الصندوق سبق تحويله للتحقيق بالنقابة بسبب زيارته للكيان الصهيوني، على حد قوله.



وذكر أنه سيثبت مخالفات يونس الذي يستخدم أموال النقابة لمصالح خاصة، حتى أن مشروبات ضيوفه يحمّلها للنقابة في تصرف غير مسبوق، على حد تعبيره.