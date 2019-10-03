في خطوة ضد حقوق الإنسان.. ترامب يعتزم جمع بيانات الـ DNA للمهاجرين

كشف مسئولون في الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن حكومة الرئيس دونالد ترامب يعتزم جمع بيانات الحمض النووي لجميع المهاجرين، الذين تم احتجازهم بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.





وتعمل وزارة الأمن الداخلي على برنامج يتيح جمع المعلومات الوراثية المتعلقة بهؤلاء المهاجرين وتسجيلها في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي)، وهذه المعلومات يمكن أن تستخدمها أيضًا وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.





وأوضح مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي تحدثوا إلى صحافيين شريطة عدم كشف هوياتهم، أن هذه السياسة ستعطي العناصر الموجودين على الحدود فكرة أفضل عن المهاجرين المحتجزين.





وأشار المسئولون إلى أن جمع وتخزين بيانات الحمض النووي لمعتقلين غير مدانين، خطوة قد تثير غضب منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية.





وفي العام الماضي، شكك الرئيس الأمريكي في كون عضوة الكونجرس الأمريكي السيناتور إليزابيث وارن دي ماساشوستس أمريكية الأصل، وأجبرها على إجراء اختبار الحمض النووي "دي إن إيه"، والذي كشف عن أنها لديها جينات أمريكية تعود إلى نحو 10 أجيال، ويأتي ذلك في إطار مناهضة ترامب الواضحة للمهاجرين الذين أعلن الحرب عليهم منذ وصوله للمكتب البيضاوي، والذي يرى أنهم يحصلون على فرص المواطنين الأمريكيين، ويتسببون في ارتفاع معدلات الجريمة.



