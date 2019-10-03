Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعيش يومًا نشيطًا... حظك اليوم برج الثور3/10/2019

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الثور، ليوم الخمس 03 اكتوبر-2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .

برج الثور:

مهنيًا: تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يومًا نشيطًا 

عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم فحاول إصلاح ما قمت بإفساده.

صحيًا: يتعزز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك.
Advertisements

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يرف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

اخبار الفن.. عمرو دياب يغني لمصر من كلمات تركي آل الشيخ.. هكذا تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة

فستان مكشوف وقبعة.. ريم مصطفى بإطلالة عصرية في الجونة

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

لهذا السبب الخطير.. ارتفع معدل الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات مؤخرا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 و القنوات الناقلة

Advertisements

مدرب غريب.. خالد الغندور يكشف عن رأيه في فايلر عقب رباعية الأهلي في الإنتاج

مستريح الفيسبوك.. نصاب يستغل اسم فتحي سرور في جمع الأموال والمقابلة بـ 10 آلاف جنيه

مرتضى منصور يرف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

عقب رباعية الأهلي في الإنتاج.. خالد الغندور يوجه رسالة تحذيرية لـ ميتشو

بحذرك.. مرتضى منصور يفتح النار على فاطمة سامورا وفريق جينيراسيون

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

خالد الغندور يعلن قرب انضمام نجم بيراميدز لـ فريق الزمالك

شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

إهانة للحجاب.. خطيبة خاشقجي تثير الجدل باحتضانها لمالك صحيفة واشنطن بوست.. صور

دعاء الارق .. كلمات أوصى بها الرسول تحفظك فى النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

بعد الانفصال عن ترافيس سكووت.. كايلي جينر تزور حبيبها السابق Tyga ..صور