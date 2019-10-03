تعيش يومًا نشيطًا... حظك اليوم برج الثور3/10/2019

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الثور، ليوم الخمس 03 اكتوبر-2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .





برج الثور:





مهنيًا: تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يومًا نشيطًا





عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم فحاول إصلاح ما قمت بإفساده.



