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أخبار البلد

الصحفيين تعلن تضامنها ودعمها للزملاء المعتصمين في جريدة التحرير

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن كامل تضامنه ودعمه للزملاء المعتصمين في جريدة التحرير.

وأشاد المجلس بإصرار الزملاء وتمسكهم بحقوقهم القانونية ورفضهم لكل صور التعسف ومخالفة القانون التي اتبعتها إدارة الجريدة منذ بداية الأزمة.

وأضاف في بيان له أن مجلس النقابة، يدعم اعتصام الزملاء ويرفض قرارات الفصل التعسفي التي صدرت من إدارة التحرير، ويؤكد على الآتي:

أولًا: يدعو مجلس النقابة كل الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير إلى الانضمام فورًا لاعتصام زملائهم باعتباره واجبًا مهنيًا ونقابيًا ملزمًا.

ثانيًا: إحالة الزميل أسامة خليل ناشر الصحيفة إلى لجنة التحقيق النقابية.

ثالثًا: إنذار الزميل محمد فوزي رئيس التحرير باتخاذ الإجراءات التأديبية إذا انتهت المهلة دون حل الأزمة.

رابعًا: منح إدارة الصحيفة وإدارة التحرير مهلة حتى الثلاثاء المقبل لحل كافة الأزمات والاستجابة لمطالب الزملاء المعتصمين.

خامسًا: قرر مجلس النقابة عقد اجتماع خاص بمقر جريدة التحرير، يوم الأربعاء المقبل التالي لانتهاء المهلة، وذلك لتأكيد التضامن مع الزملاء والوقوف على ما وصل إليه الأمر واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات.
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