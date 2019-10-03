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تعليم

معالجة تسرب التلاميذ بسيناء بالمراحل التعليمية المختلفة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
تلاميذ
تلاميذ
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احمد صالح
يقوم المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، بتنفيذ خطة لمعالجة تسرب الفتيات من التعليم للسيطرة على هذه الظاهرة في عدة قرى بمراكز المحافظة، ووضع الحلول اللازمة للسيطرة على هذه الظاهرة ومحاولة إعادة الفتاة لاستكمال مراحل التعليم.

وعقدت اللجنة التنفيذية السكانية لرفح برئاسة العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، وبحضور نوال سالم، مدير المجلس القومي للسكان، اجتماعا تمت خلاله مناقشة موقف تسرب تلاميذ رفح بالمراحل التعليمية المختلفة داخل وخارج المحافظة.

وقالت نوال سالم، مقرر المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن المجلس نفذ دراسة ميدانية سابقة، استهدفت قرى الطويل، والسبيل والميدان غرب وشرق العريش، وأشارت إلى أن الدراسة تمت بواسطة فريق عمل من المجلس.

وتبين تفاوت نسبة إقبال الفتيات فى هذه القرى على التعليم ما بعد المرحلة الإعدادية، وسجلت قرية الميدان تراجعًا كبيرا، حيث تبين توقف الفتيات عن استكمال مراحل التعليم بعد إتمام الشهادة الإعدادية وأحيانا الابتدائية وعدم الالتحاق بباقي مراحل التعليم، خاصة الثانوي العام والفني رغم وجود رغبة لديهن فى إكمال تعليمهن يعيقها مخاوف الأسر من انتقالهن للمدارس فى المدينة.

واكتفت الغالبية من الفتيات بالتعليم الإعدادي، فى حين تم إلحاق أعداد قليلة من الفتيات فى قريتى السبيل والطويل بالتعليم ما بعد الإعدادي، وتبين تراجع نسبة إلحاق الفتيات فى عدة قرى بمحيط مدينة العريش بالتعليم الثانوي العام والفني، وكسر إرادة ورغبة الفتيات فى استكمال تعليمهن.

وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن غالبية البنات اللاتي استكملن تعليمهن هن لأسر موظفين من خارج هذه القرى ويقيمون فيها بحكم عملهم فيها.
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