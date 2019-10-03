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أخبار البلد

المعلمين تزف بشري للأعضاء بشأن المعاشات.. تفاصيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
خلف الزناتى نقيب
خلف الزناتى نقيب المعلمين
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شيماء مجدي
قررت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية في اجتماعها برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب صرف دفعة المعاشات للأعضاء من المعلمين يوم 14 من الشهر الجاري وذلك عقب اكتمال المبلغ المخصص للصرف وضخه في ماكينات الصراف الآلي.

ووافقت هيئة المكتب خلال اجتماعها على تعيين منقذ للشاطئ بنادي المعلمين بالإسكندرية للحفاظ على حياة المصطافين من المعلمين وذويهم وخاصةً الأطفال.

وكلفت هيئة المكتب خلال اجتماعها المكتب الهندسي للنقابة بوضع دراسة مكتملة تشمل استغلال المساحات ومراعاة عوامل الأمن والسلامة والرسومات الهندسية الحديثة والجذابة وذلك لاستغلال تراس النادي الموازي للشاطئ بالإضافة الى انشاء حمام سباحة لإقامة اكاديمية تعليمية تشمل فنون السباحة وتأهيل النشء للبطولات المائية القائمة عليها على أن تشمل تلك الرسومات تطوير الشاطئ أيضًا.

وناقشت هيئة المكتب الاستعدادات المقررة لتنظيم المؤتمر الخاص بالأمانة العامة والهيئة التشاورية المقرر عقده منتصف الشهر الجاري والذي يستمر لمدة 3 أيام بجمهورية مصر العربية ويترأسه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بصفته رئيس الاتحاد.
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