5 جنيهات لكيلو الطماطم... أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019

تنشر " صدى البلد " أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 بسوق العبور؛ حيث شهدت الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في الكثير من الأصناف.



وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 6 و12 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 3.50 و5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.7 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.



وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 لـ18 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3 جنيهات، والباذنجان البلدي بـ4.50 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ6 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 6 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5.50 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4.50 جنيهات، والخيار الصوب بـ5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.



وعن اسعار الفاكهه تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.



وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها بين 4 لـ6 جنيهات، ومانجو عويس من 20 لـ 30 جنيها، والمانجو جولك بـ 14 جنيها.