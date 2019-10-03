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أخبار العالم

وسط مخاوف الانتخابات الثالثة.. عقد أولى جلسات الكنيست.. والقائمة العربية تقاطع

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:26 ص
عقد أولى جلسات الكنيست
عقد أولى جلسات الكنيست الـ 22 والقائمة العربية تقاطع
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سمر صالح
من المقرر أن تعقد اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية للكنيست الـ22، وسيؤدي خلالها أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا، يمين الولاء وإعلنت القائمة العربية المشتركة المقاطعة.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، سيفتتح الجلسة الأولى للكنيست الـ22، وسيدعو خلالها الأحزاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت القناة العبرية، إن القائمة العربية، قررت مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، وذلك ضمن خطواتها الاحتجاجية على زيادة حالات القتل بالوسط العربي.

وأضافت القناة، أن هناك توقعات بالتوجه مرة ثالثة للانتخابات العامة للكنيست، في حال فشلت جهود ومفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشارت القناة العبرية، الى أن التشكيلة الجديد للكنيست الـ22، ستكون مركبة من 9 قوائم انتخابية، أكبرها قائمة "كاحول لفان" بـ33 مقعدا، مع تراجع عدد النساء بالكنيست إلى 28، مقارنة بالكنيست السابقة.
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