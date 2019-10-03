وسط مخاوف الانتخابات الثالثة.. عقد أولى جلسات الكنيست.. والقائمة العربية تقاطع

من المقرر أن تعقد اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية للكنيست الـ22، وسيؤدي خلالها أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا، يمين الولاء وإعلنت القائمة العربية المشتركة المقاطعة.





وذكرت قناة "كان" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، سيفتتح الجلسة الأولى للكنيست الـ22، وسيدعو خلالها الأحزاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.





وقالت القناة العبرية، إن القائمة العربية، قررت مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، وذلك ضمن خطواتها الاحتجاجية على زيادة حالات القتل بالوسط العربي.





وأضافت القناة، أن هناك توقعات بالتوجه مرة ثالثة للانتخابات العامة للكنيست، في حال فشلت جهود ومفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية.



