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اقتصاد

خالد الشافعي: الاحتياطي النقدي سيصل إلى 50 مليار دولار في 2020

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليسجّل أعلى معدل له تقريبًا 45.1 مليار دولار، يعتبر إشارة إلى أن هناك احتمالية كبيرة لوصول الاحتياطى إلى 50 مليار دولار خلال العام المقبل 2020. 

وقال الشافعي فى بيان، الخميس، إن ارتفاع الاحتياطي يعتبر إنجازًا كبيرًا جدًا يحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فارتفاع الاحتياطي النقدى له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانية أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم، إذ تسجل النسب العالمية المتعارف عليها 3 أشهر فقط ونحن وصلنا إلى 8 أشهر. 

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يساهم فى رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج.

وأشار إلى أن زيادة النقد الأجنبى يساهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدًا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتى تسعى لها مصر.

كما أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، هذا جانب وجانب آخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.
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