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إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.. منافذ لبيع المنتجات.. وتصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية.. صور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
منتجات المدارس
منتجات المدارس
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احمد صالح
  • إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء
  • زراعة 10 أفدنة جديدة بأشجار الزيتون وإنتاجها 70 طنا سنويا
  • منافذ لبيع المنتجات في المدارس والأقسام المختلفة والمعارض

قامت المدارس الفنية بشمال سيناء، بتفعيل مشروع رأس المال الدائم، وذلك بنحو 3 ملايين جنيه خلال العام الماضي، وتنوع الإنتاج الزراعي والصناعي والزخرفي من مختلف المدارس على مستوى المحافظة.

وقال مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ممدوح الشربيني، إن إنتاج المدارس الصناعية يشمل "الأثاث المنزلي والمكتبي، والملابس والأقمشة المتنوعة، ومراكب الصيد والمجسمات، وأدوات المعمار واللوحات الفنية، ومنتجات البيئة، والحرف اليدوية المتنوعة".

ويشمل إنتاج المدارس الزراعية "اللحوم، والدواجن، والسمان، والألبان ومنتجاتها، والصناعات الغذائية والمخللات، والمربات، والعصائر، وزيت الزيتون وغيرها"، كما تشمل منتجات المدرسة الفندقية "المخبوزات، والحلوى، ومنتجات غذائية متنوعة".

وأوضح مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ممدوح الشربيني أنه توجد منافذ لبيع المنتجات في المدارس والأقسام المختلفة بخلاف المعارض التي تقام سنويا في مدارس التعليم الفني، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية لتسويق المنتجات، فضلا عن تصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية والأبواب والشبابيك والمساهمة في عمليات الصيانة والتركيبات، بالإضافة إلى توفير احتياجات بعض المديريات والمصالح الحكومية والمستشفيات والأهالى من الأثاث اللازم بجودة وبأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه تم المشاركة في معرض "مستقبل بلادنا بأيدي أولادنا" مؤخرا.

وأعلن أن إنتاج المدارس الصناعية يشمل: الحرف اليدوية المتنوعة واللوحات الفنية ومنتجات البيئة والأثاث المنزلي والمكتبي والملابس والأقمشة المتنوعة ومراكب الصيد والمجسمات وأدوات المعمار، ويشمل إنتاج المدارس الزراعية: منتجات غذائية متنوعة منها اللحوم والدواجن والسمان والألبان ومنتجاتها من جبن وزبادي والصناعات الغذائية والمخللات والمربات والعصائر وزيت الزيتون وغيرها، كما تشمل منتجات المدرسة الفندقية المخبوزات والحلوى.

من جانبه، قال مدير إدارة التعليم الزراعي في شمال سيناء المهندس عبد الرازق علي عبد العال، أنه خلال العام الماضي، أنتجت مدرسة عوتالله سليمان زايد الزراعية في قاطية مركز بئر العبد زيت الزيتون والمخللات بخلاف زراعة مساحة 10 أفدنة جديدة بأشجار الزيتون لتضاف إلى الأشجار المثمرة الحالية التي يصل إنتاجها إلى نحو 70 طنا سنويا يتم بيعه لتحقيق عائد للمدرسة يضاف إلى مشروع رأس المال، كما تم توفير اللحوم البلدية والذبائح وتنفيذ 4 دورات لإنتاج الدواجن وبيعها للمواطنين من خلال مدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الزراعية بالعريش.

كما قدمت مدارس التعليم الفني في شمال سيناء، خدمات متميزة للمنطقة، خاصة الصناعية والزراعية والفندقية، وذلك من خلال مشروع رأس المال الجاري تنفيذه في مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة.

وتم تنفيذه في المدارس الصناعية والزراعية والفندقية بمشاركة مدارس بئر العبد الصناعية المشتركة، ومدرسة عوتالله سليمان زايد الزراعية في قاطية ببئر العبد، والشهيد محمد أيمن بكير الزراعية بالعريش، ومدرسة آل الشوربجى الزخرفية بالعريش، والشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات بالعريش، والشهيد محمد سمير شراب الصناعية العسكرية بنين بالعريش، وأبو بكر الصديق المهنية بالعريش، إلى جانب المدرسة الفندقية بالعريش.
إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.. منافذ لبيع المنتجات.. وتصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية.. صور
إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.. منافذ لبيع المنتجات.. وتصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية.. صور
إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.. منافذ لبيع المنتجات.. وتصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية.. صور
إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.. منافذ لبيع المنتجات.. وتصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية.. صور
إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.. منافذ لبيع المنتجات.. وتصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية.. صور
إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.. منافذ لبيع المنتجات.. وتصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية.. صور
إنتاج متنوع لمدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.. منافذ لبيع المنتجات.. وتصنيع احتياجات المدارس من البوابات الحديدية والأثاث والمقاعد الخشبية.. صور
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