حيلة سريعة تخلصك من رائحة الفم الكريهة

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص منها سريعا بهذه الحيلة الفعالة التي لن تكلفك الكثير ،كما يمكن استعمالها فى المنزل وخارج المنزل سوى العمل أو أماكن أخرى.



كشف موقع"power of positivity " عن نوع جيد من الغرغرة تقضى على رائحة الفم الكريهة .



غرغرة خل التفاح للقضاء على رائحة الفم الكريهة :



الأحماض الطبيعية في هذا الخل تجعلها مثالية كمطهر للفم ، ستقتل أي بكتيريا وتفتت أي بواقى من الطعام عالق بالأسنان قد تسبب رائحة الفم الكريهة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة للتأكد من أن فمك نظيف تمامًا.



طريقة عمل غرغرة للقضاء على رائحة الفم الكريهة :



يمكنك استعمال مقدار معيار واحد فقط من خل التفاح أو تخفيفة بفنجان ماء صغير عليه مقدار معلقتين كبار من خل التفاح ،وعليك بالمضمضة والغرغرة به لمدة 3 دقائق .