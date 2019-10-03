تنفيذا لأوامر خادم الحرمين.. أمير سعودي ينهي خلافا عمره 20 عاما.. صور

نجح الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في حل خلاف بين أسرتين استمر قرابة 20 عاما؛ وذلك ضمن مبادرة السلم المجتمعي التي أطلقها منذ أشهر.



ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، أنهى الأمير تركي خلافا قديما بين أسرتي آل محيا وآل لافي من بللحمر شمال مدينة أبها. وجاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية أمس، لمركز بللحمر التابع لإمارة منطقة عسير.



وقال الأمير في حديثه للأهالي: "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تحقيق السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع؛ أزف لكم البشرى بإنهاء هذا الخلاف الذي قارب عشرين عامًا بين هاتين الأسرتين العريقتين من بللحمر".



وأضاف: "أن المجتمع المترابط بقيمه الثرية هو الذي يسير بثبات نحو مستقبل زاهر، وأن القيمة الثرية هي قيمة العفو والصفح والتسامي الذي نريد جميعًا إعادة تفعيلها في هذا المجتمع".



وأكد أمير منطقة عسير أن الصلح والعفو والتسامح من الأمور التي أمرنا الله - عز وجل - بها، ومن الصفات الحميدة التي هي في الأصل أخلاق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي حثّ أمته على العفو والصفح من دون تحديد لنوع الإساءة وطبيعتها.