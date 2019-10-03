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تعليم

تجارة عين شمس تنصر طلابها على موظفي شئون الطلاب بهذه الخدمة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
شؤون الطلاب
شؤون الطلاب
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ياسمين سامي - كريم ناصر
أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس اطلاق خدمة جديدة لطلاب الكلية لتقديم الشكاوى في حال وجود شكوى من أحد موظفي إدارة شؤون الطلاب أو أى إدارة أخرى بالكلية تعيق مصالحهم.

ولتقديم الشكوى يرسل الطالب اسم الموظف وتوقيت الحدث في رسالة نصية عبر تطبيق واتس اب علي رقم "01212442311" موضحا شكواه وأسبابها.

وكان قد أعلن مسئولو التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا، قرارًا باستخدام مسمى (Faculty Of Business ) باللغة الانجليزية لكلية التجارة جامعة عين شمس بدلا من Faculty of Commerce وعدم الالتزام بالترجمة الحرفية للاسم العربي التزاما بالمسمي العالمي المتعارف عليه.

وأوضح دكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أن هذا القرار يعد هو الأول من نوعه علي مستوى الجامعات الحكومية المصرية، مشيرا إلى ان المسمى الجديد باللغة الانجليزية يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مما يساعد خريج الكلية على التواصل بصورة وشكل أفضل مع العالم الخارجي.
تجارة عين شمس تنصر طلابها على موظفي شئون الطلاب بهذه الخدمة
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