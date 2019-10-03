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مرأة

بدون ريجيم أو رياضة.. 7 حيل خارقة ومجربة لحرق الدهون أثناء النوم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:47 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
حرق الدهون أثناء النوم أمر يمكن تحقيقه ببساطة وفقا لدراسة حديثة في معهد سالك أنه يمكن حرق الدهون أسرع أثناء النوم من خلال إجراء بضع تعديلات بسيطة على روتينك المسائي يقدمها موقع eatthis.com

1- يمكنك تناول كوبين من شاى البابونج قبل النوم لما له من خصائص مهدئة فى الوقت نفسه حرق أسرع للدهون، كذلك تحتوى بعض أنواع الشاى على خصائص سحرية لفقدان الوزن، بدءًا من إخماد هرمونات الجوع إلى زيادة حرق السعرات الحرارية.

2- تجنبى الوجبات الكبيرة والقهوة قبل النوم من الأفضل تناول الكربوهيدرات المعقدة في وقت الغداء، وليس مع العشاء ولتحقيق هدفك اليومي من الألياف.

3- عليك إغلاق المطبخ مبكرًا فهو يساعدك على فقدان المزيد من الوزن حتى لو كنت تتناولين المزيد من الطعام على مدار اليوم.

4. حاولى التنفس بعمق فهو يساعدك على الاسترخاء والابتعاد عن الجوع العاطفى، والأهم من ذلك أنه يسمح لك بالتركيز على الداخل، ومنع الإجهاد.

5. خفض حرارة التكييف يساعدنا على التخلص من الدهون في البطن أثناء النوم، حيث تعمل درجات الحرارة الأكثر برودة على محاولة الجسم الحصول على الطاقة للتدفئة وحرق أسرع للسعرات.

6. وأخذ حمام ساخن يساعد في تخفيف التوتر وتخفيف آلام العضلات، بالإضافة إلى ذلك وتؤدى درجة حرارة الماء الساخن إلى زيادة مستوى الأوكسيتوسين ورفع حرارة جسمك وحرق مزيد من السعرات.

7.وفقًا لدراسة نشرتها المجلة البريطانية للتغذية، فإن تناول ملعقتين فقط من الجبن القريش قبل نصف ساعة من وقت النوم يساعدك على إنقاص وزنك، فتعد الجبن القريش من الأطعمة الغنية بالبروتين التى ليس لها نفس التأثير، فإن تناولها يمكن أن يحسن صحتك ويوفر بديلًا مغذيًا للوجبات الخفيفة المليئة بالسكر بالرغم من أن تناول الطعام قبل الغرق في النوم يزيد من خطر تطوير الدهون الزائدة.
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