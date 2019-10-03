Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تصادم أتوبيسين لمدرسة خاصة بطريق السويس.. صور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
حادث تصادن اتوبيسين
حادث تصادن اتوبيسين
Advertisements
اسلام مقلد
وقع منذ قليل حادث تصادم أتوبيسين تابعين لإحدى المدارس الخاصة بمنطقة القاهرة الجديدة، على طريق مصر السويس أمام مدينتي اتجاة القاهرة، دون وقوع اصابات.

وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية بطريق السويس اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث لرفع أثاره وتسيير حركة السيارات بالمنطقة.

وتبين اأن الاتوبيسين خاليين من الطلاب، وأنهما كانا فى الطريق لاحضار التلاميذ من منازلهم.

تصادم أتوبيسين لمدرسة خاصة بطريق السويس.. صور
تصادم أتوبيسين لمدرسة خاصة بطريق السويس.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟

لص حاول سرقة سيارة بداخلها طفل في جدة.. وتصرف غير متوقع من الصغير

فيديو صادم لـ اصالة مع الإعلامى نيشان

حيلة سريعة تخلصك من رائحة الفم الكريهة

Advertisements

مدرب غريب.. خالد الغندور يكشف عن رأيه في فايلر عقب رباعية الأهلي في الإنتاج

مرتضى منصور يرف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

بحذرك.. مرتضى منصور يفتح النار على فاطمة سامورا وفريق جينيراسيون

عقب رباعية الأهلي في الإنتاج.. خالد الغندور يوجه رسالة تحذيرية لـ ميتشو

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

مستريح الفيسبوك.. نصاب يستغل اسم فتحي سرور في جمع الأموال والمقابلة بـ 10 آلاف جنيه

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

خالد الغندور يعلن قرب انضمام نجم بيراميدز لـ فريق الزمالك

إهانة للحجاب.. خطيبة خاشقجي تثير الجدل باحتضانها لمالك صحيفة واشنطن بوست.. صور

دعاء الارق .. كلمات أوصى بها الرسول تحفظك فى النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر

دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر