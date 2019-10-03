تصادم أتوبيسين لمدرسة خاصة بطريق السويس.. صور

وقع منذ قليل حادث تصادم أتوبيسين تابعين لإحدى المدارس الخاصة بمنطقة القاهرة الجديدة، على طريق مصر السويس أمام مدينتي اتجاة القاهرة، دون وقوع اصابات.



وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية بطريق السويس اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث لرفع أثاره وتسيير حركة السيارات بالمنطقة.



وتبين اأن الاتوبيسين خاليين من الطلاب، وأنهما كانا فى الطريق لاحضار التلاميذ من منازلهم.



