كان لازم أدخل على خالي بحاجة.. مصطفى أبو تورتة يكشف الحقيقة.. فيديو

لا شك أن مصطفى، الخطيب السابق لنهال والمعروف على السوشيال ميديا بـ مصطفى أبو تورتة، أصبح الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي في الـ 48 ساعة الماضية، لدرجة أنه تصدر قائمة البحث في جوجل، وقائمة التريند في تويتر، واتهمه الكثيرون بالتخاذل تجاه خطيبته في يوم خطبتهما.



إلا أن مصطفى أبو تورتة، بحسب وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعى، نشر فيديو قصيرا مدته لا تتجاوز الدقيقة يكشف فيه حقيقة الأمر بحسب روايته، وأنه ضحية ظلم شديدة من خطيبته السابقة التى تركها فى قاعة الاحتفال وذهب مع عائلته.



ونشر مصطفى الفيديو من غرفته بالمنزل مستخدمًا هاتفه الذكى، ومن ثم انتشر الفيديو كالنار فى الهشيم، حيث تداوله الرواد بعنوان "جه يكحلها عماها".



وقال الشاب: "سامو عليكوا.. بالنسبة للناس اللى بتقول مصطفى خد التورتة وقلب انا مقلبتش.. تانى حاجة موضوع الدهب والشبكة أنا رجعتهم.. كنت جايب الجرام بـ 625 جنيه لقيته بـ 775 جنيه..أرجعه ولا مرجعوش؟".



وأضاف: "كانت مصلحة أرجعه ولا مرجعوش.. وبالنسبة لموضوع التورتة وبيقولوا مصطفى أبو تورتة.. أنا مش أبو تورتة عشان الناس اللى بتقول كده.. الموضوع جيه ازاى إن خالى عيد ميلاده.. كان لازم أدخل عليه بحاجة فأخدت التورتة وروحتله.. الناس اللى يتقول مصطفى أبو تورتة.. تعرف مصطفى أبو تورتة؟ عشان انت لو جالك مصلحة الدهب دى لازم تبيع أى حد".







يذكر أن مطعما شهيرا بمدينة نصر عرض تقديم عشاء مجانى لنهال وأسرتها بالكامل مجانًا لتعويضها عمّا بدر من عائلة خطيبها، كما شارك أحد الفنادق بمدينة دهب عرض بالإقامة مجانًا، من أجل تهدئة أعصابها عقب تصرف خطيبها غير المتوقع، والذى دفعها لكشف المستور على فيسبوك بعدما خذلها بطريقة مهينة أمام عائلتها.



وعلى نفس الطريقة، انهالت العروض من الشيكولاتة، ومراكز تجميل الأسنان والعناية بها، وخصم مباشر على مشتريات أونلاين، وفساتين، وحتى تصفيف الشعر، وجلسات التصوير.



الأمر الذى ينطبق عليه مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، بالتالى تكون قصة تورتة مصطفى أكثر قيمة وإفادة لنهال بدلًا من مصطفى نفسه، بحسب وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعى.