Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كان لازم أدخل على خالي بحاجة.. مصطفى أبو تورتة يكشف الحقيقة.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
لا شك أن مصطفى، الخطيب السابق لنهال والمعروف على السوشيال ميديا بـ مصطفى أبو تورتة، أصبح الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي في الـ 48 ساعة الماضية، لدرجة أنه تصدر قائمة البحث في جوجل، وقائمة التريند في تويتر، واتهمه الكثيرون بالتخاذل تجاه خطيبته في يوم خطبتهما.

إلا أن مصطفى أبو تورتة، بحسب وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعى، نشر فيديو قصيرا مدته لا تتجاوز الدقيقة يكشف فيه حقيقة الأمر بحسب روايته، وأنه ضحية ظلم شديدة من خطيبته السابقة التى تركها فى قاعة الاحتفال وذهب مع عائلته.

ونشر مصطفى الفيديو من غرفته بالمنزل مستخدمًا هاتفه الذكى، ومن ثم انتشر الفيديو كالنار فى الهشيم، حيث تداوله الرواد بعنوان "جه يكحلها عماها".

وقال الشاب: "سامو عليكوا.. بالنسبة للناس اللى بتقول مصطفى خد التورتة وقلب انا مقلبتش.. تانى حاجة موضوع الدهب والشبكة أنا رجعتهم.. كنت جايب الجرام بـ 625 جنيه لقيته بـ 775 جنيه..أرجعه ولا مرجعوش؟".

وأضاف: "كانت مصلحة أرجعه ولا مرجعوش.. وبالنسبة لموضوع التورتة وبيقولوا مصطفى أبو تورتة.. أنا مش أبو تورتة عشان الناس اللى بتقول كده.. الموضوع جيه ازاى إن خالى عيد ميلاده.. كان لازم أدخل عليه بحاجة فأخدت التورتة وروحتله.. الناس اللى يتقول مصطفى أبو تورتة.. تعرف مصطفى أبو تورتة؟ عشان انت لو جالك مصلحة الدهب دى لازم تبيع أى حد".



يذكر أن مطعما شهيرا بمدينة نصر عرض تقديم عشاء مجانى لنهال وأسرتها بالكامل مجانًا لتعويضها عمّا بدر من عائلة خطيبها، كما شارك أحد الفنادق بمدينة دهب عرض بالإقامة مجانًا، من أجل تهدئة أعصابها عقب تصرف خطيبها غير المتوقع، والذى دفعها لكشف المستور على فيسبوك بعدما خذلها بطريقة مهينة أمام عائلتها.

وعلى نفس الطريقة، انهالت العروض من الشيكولاتة، ومراكز تجميل الأسنان والعناية بها، وخصم مباشر على مشتريات أونلاين، وفساتين، وحتى تصفيف الشعر، وجلسات التصوير.

الأمر الذى ينطبق عليه مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، بالتالى تكون قصة تورتة مصطفى أكثر قيمة وإفادة لنهال بدلًا من مصطفى نفسه، بحسب وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعى.
كان لازم أدخل على خالي بحاجة.. مصطفى أبو تورتة يكشف الحقيقة.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرق التورتة وهرب من خطوبته.. تعرف على قصة مصطفى أبو تورتة.. صور

علي طريقته.. هنيدي يسخر من «مصطفى أبو تورتة» بعد هروبه مع أهله من حفل خطوبته

الشباب لـ مصطفى أبو تورتة: كسرت قلب نهال.. واللي عملته هيتردلك.. فيديو

حلوة التورتة دي وريني.. عمرو عبد الجليل يسخر من واقعة مصطفى تورتة

هتجيب ناس تزعل معاك.. هجوم ناري من رضوى الشربيني ضد مصطفى أبو تورتة

خطيبة مصطفى تورتة تحصل على هدايا بالجملة.. دهب وعشا ببلاش

ترشيحاتنا

دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر

فيديو صادم لـ اصالة مع الإعلامى نيشان

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

هذا الفعل يجعلك محل نظر الله تعرف عليه ..فيديو

تركى آل الشيخ يهدى مصر أغنية جديدة بـ صوت الهضبة ..فيديو

5 جنيهات لكيلو الطماطم... أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019

Advertisements

مدرب غريب.. خالد الغندور يكشف عن رأيه في فايلر عقب رباعية الأهلي في الإنتاج

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

بحذرك.. مرتضى منصور يفتح النار على فاطمة سامورا وفريق جينيراسيون

عقب رباعية الأهلي في الإنتاج.. خالد الغندور يوجه رسالة تحذيرية لـ ميتشو

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

مستريح الفيسبوك.. نصاب يستغل اسم فتحي سرور في جمع الأموال والمقابلة بـ 10 آلاف جنيه

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول الثوم والليمون؟

شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

خالد الغندور يعلن قرب انضمام نجم بيراميدز لـ فريق الزمالك

إهانة للحجاب.. خطيبة خاشقجي تثير الجدل باحتضانها لمالك صحيفة واشنطن بوست.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر

دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر