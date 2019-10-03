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فن

بمناسبة العودة للمدارس .. مشاهير وأطفالهم في "معكم منى الشاذلي".. اليوم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:30 م
منى الشاذلى
منى الشاذلى
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محمد صبحي
انفردت الإعلامية منى الشاذلي باستضافة عدد من المشاهير وأولادهم فى أول أيام الموسم الدراسي الجديد، بالإضافة الى عدد من الأسر الذين يكشفون عن ذكرياتهم أيام المدرسة والفارق بين الأجواء أثناء دراستهم في الصغر ودراسة أولادهم الآن وذلك في حلقة خاصة تعرض مساء اليوم علي فضائية cbc.

ويتنافس الآباء والأبناء خلال الحلقة في الإجابة على أسئلة من حصص "الحساب والعلوم والتاريخ والرسم وغيرها" في أجواء يغلب عليها طابع الضحك والكثير من المرح والبهجة.

وظهرت المذيعة إنجى علي مع ابنتها تالا، تحدثتا عن كواليس أجواء المذاكرة في البيت، ولماذا تتشاجرا معا في كل صباح عند الذهاب الى المدرسة.

وتحل الفنانة ميرنا وليد وابنتاها ضيوفا على الحلقة، وتحكي ميرنا عن ذكرياتها في المدرسة بلبنان وسط الحرب الأهلية وأجوائها الصعبة، وكذلك تشارك ابنتيها الغناء والتنافس في المسابقات وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وعلى جانب آخر من حلقة "العودة للمدارس" تتنافس 4 أسر وأطفالهم في المعلومات العامة والدراسية والألعاب الفكاهية.
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