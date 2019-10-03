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النقابات فى أسبوع.. الصيادلة تفتتح مقرا جديدا وتعلن شروط استخراج تراخيص مزاولة المهنة.. والعلميين تتهم النقيب بإهدار مليون ونصف جنيه دون وجه حق.. والفلاحين تشيد بتجربة زراعة الأرز بالأمطار الصناعية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
النقابات فى أسبوع
النقابات فى أسبوع
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شيماء مجدي - حمادة خطاب- محمد غالى
العلميين تتهم النقيب بإهدار مليون ونصف المليون جنيه دون وجه حق
"الصيادلة" تفتتح مقرا جديدا وتعلن شروط استخراج تراخيص مزاولة المهنة
الفلاحين: زراعة الأرز بالأمطار الصناعية يوفر 40% من المياه و30% من الأسمدة

شهدت النقابات على مدار الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة، من بينها إعلان "الصيادلة" عن افتتاح مقر جديد وتعلن شروط استخراج تراخيص مزاولة المهنة، واتهام جديد من العلميين للنقيب بإنفاق مليون ونصف المليون جنيه دون وجه حق وتأجير مول دمياط بسعر أقل، وإشادة الفلاحين بتجربة زراعة الأرز بالأمطار الصناعية، والمهندسين تستعرض طريق الحرير الجديد، والمحامين تنفق 226 مليون جنيه على العلاج حتى الآن.

ويعرض التقرير الآتى أبرز ما تناولته اخبار النقابات على مدار هذا الأسبوع:-

نقابة الأطباء

دعت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية والنقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن عدد مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية، والبالغ عددهم 27 مقرا بالقاهرة والجيزة وباقى المحافظات.

نقابة الصيادلة

وبدأت النقابة العامة للصيادلة فى استقبال الخريجين الجدد الراغبين في استخراج كارنيه النقابة، وذلك بعد افتتاح أعضاء لجنة إدارة أعمال النقابة المكونة من الدكتور عبد الناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبد العزيز، والدكتور كريم بدر، مقرا جديدا بحديقة النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتي وتجهيزه بأفضل صورة، لمنع التكدس والزحام، وتيسيرًا على الصيادلة ليتمنكوا من تقديم أوراقهم بسهولة ويسر.

نقابة العلميين
أكد المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، أن هيئة مكتب النقابة المنتخبة حصلت على التقرير المالي المبدئي لميزانية النقابة عن عام ٢٠١٨ من المحاسب القانوني للنقابة "مكتب د. عبد العزيز حجازي" والتي تم فيها رصد جميع المخالفات المالية والإدارية للنقيب عبد الستار المليجي خلال الجمعية العمومية المنعقدة في ١٢ أبريل ٢٠١٩.

وقال محمد غريب أبو عميرة، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن عبدالستار المليجى تصرف فى ميزانية النقابة دون علم مجلس النقابة (السلطة العليا) المختصة بإدارة شئون النقابة والتي لها الحق أن تعتمد أو ترفض أي قرار مالي أو إداري قبل تنفيذه من قبل النقيب طبقا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية.

وأضاف وكيل نقابة العلميين، أن مجلس النقابة حصل على تقرير من مكتب المحاسب الخاص بالنقابة، والذى تم فيه إثبات أنه توجد مخالفة صريحة بتأجير مول دمياط بالأمر المباشر بمبلغ أقل من المفترض طبقا للتوقيت الحالي ودون العرض على المجلس وموافقته (السلطة المختصة).

وطالب محمد غريب أبو عميرة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بالتحقيق فى تلك المخالفة؛ إذ أنها مخالفة صريحة متعمدة تستلزم التحقيق، هذا غير العديد من المخالفات المالية.

نقابة الفلاحين

قال حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه حضر تجربة حصاد الأرز المزروع بالأمطار الصناعية لأول مرة بمصر، لافتا إلى أن نجاح زراعة الأرز بالأمطار الصناعية (فلوبي سبرينكلر ) بالصالحية الجديدة سيحدث طفرة في عالم زراعة الأرز بمصر والعالم.

وأضاف حسين عبد الرحمن: "يوفر هذا النظام 40% مياها إذا قورن بنظام الري بالغمر وكذلك يوفــــر في الأسمدة بنسبة 30% مع تحقيق الحفـــاظ على النبات وعدم تأثره بالتغيرات الجوية".

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن زراعة الأرز كذلك توفر في كل مستلزمات الزراعة الأخرى من مبيدات وأيدٍ عاملة وصيانة معدات.

نقابة الزراعيين

أعلن الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة ليشارك فيه كل من له صلة بمهنة الزراعة، بهدف زيادة الناتج الزراعي في القارة، وتوفير سبل التعاون الزراعي بين دول القارة للتغلب على مشكلة نقص الناتج الزراعي وزيادة معدلات الفقر.

وقال الدكتور السيد خليفة، خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة بحضور عدد من ممثلي النقابات الزراعية في دول أفريقيا وخبراء الزراعة في عدة دول للإعلان عن تنظيم مؤتمر للزراعيين الأفارقة، إن نقابة المهن الزراعية ستنظم زيارات للدول الأفريقية، لمناقشة المقترحات وبرامج العمل التى يمكن من شأنها عمل تعاون زراعي بين هذه الأقاليم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لانعقاد المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة لتحويل المقترحات التى سيتم تجميعها خلال هذه الزايارات لبرامج عمل لبدء تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف نقيب الزراعيين أن النقابة تسعى من خلال الإعلان عن الإتحاد العام للزراعيين الأفارقة إلى تحقيق مفاهيم الزراعة الحديثة المستدامة وتطبيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة، والتى تسعى لحماية الموارد الطبيعية وزيادة دخل الفلاح.

نقابة المهندسين

قال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن طريق الحرير الجديد مشروع الحلم للإنسانية، فهو حلم وهدف يتبعه عمل ليخلق لنا عالم جديد، لافتا إلى أن طريق الحرير الجديد يشتمل على مشاريع يشارك فيها الجميع من أجل البشرية، وهى شبكة تنمية وليست مجرد شبكة نقل، وهو جسر عالمى لسد الفجوات التنموية والفكرية والرقمية والربط بين الثقافات.

وأضاف الدكتور عصام شرف، خلال الندوة التى عقدتها شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين: "طريق الحرير الجديد مبادرة دولية تهدف للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة وتعتمد على التواصل والتناغم على المستوى السياسى والتجارى والتكامل المالى والتجانس بين البشر، ومبادرة الحزام وطريق الحرير هى منصة للتعاون الدولى ومبادرة مقترحة للجميع".

نقابة المحامين

كشف نقيب المحامين عن أن الإنفاق على مشروع العلاج تجاوز 226 مليون جنيه حتى الآن، وهو ما تخطى الاحتساب الاكتواري المتوقع مع إعلان الزيادات الجديدة بداية العام الجاري.

وقال إن مشروع العلاج شهد قفزات كبيرة، خلال السنوات الماضية، فبعدما كان 3000 جنيه، أصبح الآن 50 ألف جنيه، ومساهمة 90%، إضافة للمساهمات في بعض العمليات كزرع الكلى، والقلب المفتوح، ودعم مرضى السرطان.
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