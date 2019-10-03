بدون اي إصابات.. تمارين مختلفة لتقوية عضلات الساقين.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين المختلفة التي تساعد على تقوية عضلات الساقين بدون أي إصابات.



وأَضاف حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه يجب عمل تمارين الإحماء قبل الدخول في التمارين الأساسي للساق، مشيرا إلى أن أفضل إحماء قبل التمرين هو الجري في المكان وثنى وفرد الركبة من أسفل إلى أعلى.



ونصح حسام أبو هاشم بالتنفس بطريقة صحيح مع فرد الظهر والاكتاف، مشيرا إلى أن التمارين جيدة جدا وتساعد على تقوية عضلات الساق بشكل كامل لاكتساب قوة ولياقة بدنية عالية.

