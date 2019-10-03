صندوق تحيا مصر يكشف عن تفاصيل مبادرة نور حياة.. فيديو

أكد محمد مختار المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر أنه وفقا للإحصائيات الدقيقة من منظمة الصحة العالمية فإن مُبادرة "نور حياة" التي طرحها الصندوق من أجل الكشف عن حالات ضعف الإبصار في المدارس تعد من أهم المبادرات.





وأضاف المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن الصندوق قد اكتشف أن حالات الإصابة بضعف الإبصار في المناطق الريفية أقل من المناطق الحضارية مؤكدا ان القراءة في الظلام والاستخدام المتواصل للهاتف والحاسب الآلي أحد أهم الأسباب المؤدية لذلك.





وتابع المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر أن المرحلة الأولى لمبادرة نور حياة ستكون بداية في 10 محافظات مؤكدًا أنه يتم استهداف 660 ألف طالب.



