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فن

ممثلة سورية شهيرة تعتزل السوشيال ميديا لـ سبب صادم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
فجرت الفنانة السورية أمل عرفة مفاجأة غير سارة لمتابعيها ،وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

وأعلنت أمل عرفة اعتزالها السوشيال ميديا، وإغلاق صفحتها، بعد تعرضها للتنمر من قبل بعض المتابعين. 

وقالت أمل عرفة: "إلى الأصدقاء لم أحذف أحدًا لكني سأودعكم بهذا الفيديو اللطيف لابنتي «روحي» وأتفرغ لحياتي ومهنتي.. إلى لقاء آخر بوقتٍ أنسب".

وتابعت: "غدًا في الحادية عشرة ظهرًا ستغلق الصفحة الى أن يشاء الله.. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة و«التنمير بحق بعضنا» سلامي وكونو بألف خير مع محبتي".
ممثلة سورية شهيرة تعتزل السوشيال ميديا لـ سبب صادم
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