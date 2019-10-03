الحوثي يعاقب اليمنيين في الحديدة.. هذا ما يفعله بهم

حذر الجيش اليمني مواطنيه من الاعتداءات التي تمارسها جماعة الحوثي بشكل مستمر، حيث قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش إن المتمردين الألغام في طرق الناس، وفق ما أفادت به صحف عربية.



وقالت ألوية العملاقة إن "الحوثيين زرعوا -خلال اليومين الماضيين- عشرات الحقول من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية بشرق الحديدة".



وذكرت الألوية أن عناصر الحوثيين نصبوا أكمنة ومنعوا المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وأجبروهم على التحول إلى خطوط أخرى وعرة يصعب العبور فيها، وذلك حتى يتمكنوا من زرع الألغام.



ولا يسلم من هذه الألغام اليمنيون، إذ يلقي الكثير من المدنيين مصرعهم جراء هذه الإجراءات العقابية.



