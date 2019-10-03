بعد فشل تشكيل الحكومة.. نتنياهو يهاجم يائير لبيد

قال حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن السبب الوحيد الذي يحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الرئيس المشترك لـ "كاحول لافان" يائير لبيد.



وأضاف نتنياهو أن لبيد يحتجز رئيس الحزب بيني جانتس رهينة، مشيرا إلى أنه لسبب لم يتضح بعد، يستسلم جانتس له.



وتابع في بيان أصدره أنه من غير المعقول أن يجر لبيد دولة بأكملها نحو الانتخابات لمجرد عدم رغبته في التخلي عن حلمه في أن يكون رئيسا للوزراء بالتناوب مع جانتس.



من جهته، عقب لبيد قائلا: "إن رئيس الوزراء هو الذي يحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويعمل كل ما بوسعه لقيادة الدولة نحو انتخابات".