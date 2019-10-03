صندوق تحيا مصر: مبادرات لحل مشكلة حضانات الأطفال المبتسرين وتزويج اليتيمات

أكد محمد مختار، المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، أنه يوجد ما يقرب من 100 ألف طفل مبتسر كل عام، مشيرا إلى أنه يتم رصد ذلك من خلال مركز معلومات مجلس الوزراء، ويتم رصد المناطق التى يوجد فيها ضعف شديد في الحضانات التي تتعامل مع حالاتهم.



وقال المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر إنه سيتم البدء في مبادرة لحل هذه المشكلة بداية من محافظة أسيوط، لأن بها نسبة كبيرة من العجز في حضانات الأطفال المبتسرين، وأيضا مناطق الدلتا والصعيد، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 306 حضانات كمرحلة أولى.



وأضاف محمد مختار أن هناك مبادرة أخرى باسم "دكان فرحة"، وهي إحدى مبادرات الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وتم توفير 250 ألف قطعة ملابس كمرحلة أولى للفئات الأكثر احتياجا.



وأشار المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر إلى أن "المرحلة الثانية من دكان الفرحة هى زواج اليتيمات، والصندوق سيساهم في تيسير زواج الفتيات، ونستهدف فى البداية 500 فتاة، وقبل نهاية أكتوبر سيكون هناك حدث كبير بتلك المبادرة".