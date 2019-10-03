اختفى في تركيا و5000 دولار لمن يجده.. عائلة فلسطينية تبحث عن نجلها المفقود

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم، الخميس، تفاصيل القصة الإنسانية الخاصة بعائلة فلسطينية فقدت ابنها منذ عدة شهور في تركيا وخصصت مكافأة مالية قدرها 5000 دولار لمن يجد نجلها ويدلي بمعلومة عنه.



وأعلنت عائلة الشاب الفلسطيني المفقود من مخيم النصيرات، عن تخصيص مكافأة مالية لمن يكشف عن مصير ابنها المختفي.



وأكد عم المفقود رائد محمود مبروك، تخصيص مكافأة مالية قيمتها 5000 دولار لمن يساعدهم فى العثور على ابنهم المفقود رائد سواء عن طريق فيديو صوت أو صورة.



ودعا مؤمن مبروك، من خلال صفحته على "فيس بوك": "لمن يرغب في المساعدة التواصل جوال واتس 00970599780732 أو على الخاص".



وكانت عائلة اللاجئ الفلسطيني، رائد مبروك (42 عاما)، ناشدت قبل شهر، وزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية في تركيا وجميع المعنيين من مؤسسات حقوقية وإنسانية، التدخل لمحاولة معرفة مصير ولدها الذي فقد بتاريخ 27 مارس 2019 الماضي، أثناء محاولته العبور من تركيا إلى اليونان.



وأضافت العائلة أنها فقدت الاتصال بابنها في السابع والعشرين من يونيو الماضي، قبيل انطلاقه من الطرف التركي لليونان، مشيرة إلى أنه لم ترد أي معلومة عنه حتى اللحظة.



ووفقا لشقيق المفقود رائد مبروك، فإن أخاه سافر إلى تركيا وانقطعت الأخبار عنه، مبينا أن العائلة تواصلت مع السفارة وعميد الجالية وبعض الأصدقاء على أمل العثور عليه ولكن بدون جدوى.



وقال: "إن أسرة أخي تعيش حالة من الحزن والألم وفي نفس الوقت في حالة من الترقب والانتظار وعلى أمل في عودته إليها"، مناشدا وزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية التدخل من أجل معرفة مصير أخيه إن كان حيا أو ميتا.



وبحسب تغريدات لناشطين فلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن رائد مبروك، الذي كان يقطن مخيم النصيرات في قطاع غزة، هو ومجموعة شبّان فلسطينيين مفقودين قبل سبعة أشهر أثناء مُحاولتهم الهرب عبر مركب من تركيا إلى اليونان.



يذكر أن مبروك متزوج ولديه 6 أطفال، ويعمل في مجال النجارة إلّا أنّ الأوضاع الصعبة في القطاع والحصار المفروض منذ أكثر من 13 عامًا، فرضت عليه إغلاق المنجرة التي أصبحت عبئًا، حاله كحال غيره من أبناء القطاع، الذين فقدوا عملهم أو اضطروا لإغلاق مصالحهم التجاريّة والتخلّي عنها كونها لم تعد مصدرا للدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردّية في قطاع غزة.



وباتت الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، تشكل هاجس مئات الشبان الفلسطينيين في قطاع غزة وفلسطيني سوريا ولبنان، بسبب سوء الأوضاع المعيشية.