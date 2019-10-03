المؤسسة المصرية تصدر كتاب المحطات النووية الروسية

أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم كتاب المحطات النوويّة الروسيّة، من إعداد الدكتور محمد منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النوويّة الأسبق.



وقال الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة والتي يمكن الاستفادة منها من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستديمة في مصر.



وفي هذا السبيل أنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر ، ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957 ، وبدأ التفكير في استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء فى أوائل الستينات ، إلا أن برنامج المحطات النووية المصري تعثر لأسباب داخلية وخارجية لا مجال للحديث عنها هنا.



وظل البرنامج النووي المصري متوقفا حتي أعيد إحياؤه علي استحياء في عام 2007 ، وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاق التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية (25 مارس 2008)، وبعد يونيو 2013 اتخذ قرار بأن يتم استئناف المشروع بأسلوب الأمر المباشر، وبعد استطلاع لموقف الشركات المختلفة بدأ التفاوض الرسمي مع شركة روس أتوم الروسية بشأن عرضهم لإنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء (مارس 2015)، كما تم نفس العام التوقيع على اتفاقيتين (19 نوفمبر 2015 ) مع روسيا هما:



- التعاون بين مصر وروسيا لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بالضبعة.

- قرض روسي لتمويل بناء وتوريد المحطة النووية.



وفي 11 ديسمبر 2017 جرى التوقيع على عقود تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووي بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.



تمتلك روسيا إمكانيات وخبرات هائلة في تصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل مفاعلات القوي النووية.



وفي هذا الكتاب نستعرض مراحل تطور المحطات النووية، وتصميم المحطات النووية، والأمان النووي، وروسيا شريك مصر النووي ولماذا؟.