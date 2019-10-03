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الرئيس السيسي يفتتح معرض تراثنا.. أهم مانشيتات الصحف اليوم في صباح البلد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
الصحف
الصحف
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الخميس 3/10/2019.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"صدى البلد"
الرئيس السيسي يفتتح معرض "تراثنا".. عرض منتجات من فنون الحرف اليدوية.. وتشجيع العارضين وأصحاب المشروعات على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل

"صدى البلد"
تحيا مصر: فحص تلاميذ 2200 مدرسة حكومية.. إجراء الكشف الطبي على نحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية.. وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسي 2019-2020

"اليوم السابع"
تطوير المواقع الإلكترونية لشركات التوزيع تمهيدا لإطلاق "خدمات الكهرباء الذكية"

بوابة "الأهرام"
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

"المصري اليوم"
«الحكومة» تستعد لطرح 6 ملايين متر أراضٍ للصناعة خلال أيام

"مبتدأ"
البابا تواضروس: انتصار أكتوبر صفحة خالدة فى تاريخ الوطن

"الأخبار"
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"يلا كورة"
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"الشروق"
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"العربية"
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"روسيا اليوم"
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