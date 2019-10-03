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توك شو

عملات تذكارية لتوثيق افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور شريف حازم مستشار وزير المالية لصك العملة، أن صك العملة أمر مهم لدولة لها تاريخ كمصر، وأن توثيق الأحداث مثل 150 عاما على حفر قناة السويس و100 عام على إنشاء بنك مصر، مهم للأجيال الجديدة التي عليها أن تتعرف على تاريخ بلادها.

وأضاف مستشار وزير المالية لصك العملة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد عبر فضائية ten أن عام 2020 سيشهد حدثين هامين وهما افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وسيتم الاتجاه أيضا نحو توثيق تلك الأحداث الهامة.

وتابع مستشار وزير المالية لصك العملة أن طلعت حرب قام بدور مهم في تأسيس الاقتصاد المصري وكان أمامه تحد صعب كبير، مؤكدا أن الاقتصاد المصري في ذلك الوقت كان في يد الأجانب.

وأشار مستشار وزير المالية لصك العملة أن المصريين أظهروا عبقرية وشاركوا بمشروع طلعت حرب وإنشاء بنك مصر كان بفضل المصريين.
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