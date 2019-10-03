صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر

تعد مرسى علم قطعة من الجنة على أرض مصرية، ومن المدن حديثة النشأة حيث بدأت تنميتها عام 1995 من خلال استثمارات مجموعة المستثمرين وتم إنشاء المدينة بكل مرافقها ومنتجعاتها وبنيتها الأساسية، لتصبح «مرسى علم» أحد أكثر بقاع مصر الجاذبة للسياحة .



وتشتهر هذه المدينة بمحمية صمداي أو بيت الدرافيل أو محمية الدلافين، هي منطقة حماية خاصة تبعد 14 كم عن مرسى علم وهي من أجمل بقاع البحر الأحمر وأندرها.



ويقول حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة إن صمداى تعد أكبر محمية خاصة بالدلافين في العالم، وتضم أكثر من 5000 دولفين تخلد للنوم أثناء النهار بين شعاب صمداي، وتسبح وتنشط ليلا و ومن أشهر أنواع الأسماك التى تعيش داخل الشعاب المرجانية هى أسماك الفراشة والملائكة والبراكودا والتونة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على عدة أنواع للشعاب المرجانية منهم " الصلب أو الكتلى والمرجان اللين والمرجان القرنى.



وتضيف هبة شوقي المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ على البيئة هيبكا أن إدارة المحمية تتولاها جمعية «هيبكا» تطوعا وبالمجان، وذلك بنظام التحصيل مقابل خدمة زوار المحمية.



وأضافت شوقى انه تم تفعيل خطة الإدارة والرصد البيئي اليومي تم تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الدرافيل المتواجدة في منطقة شعاب صمداي كما قامت إدارة محميات البحر الأحمر بدراسات أكدت أن أعداد كبيرة من الدرافيل والمعروف باسم الدرفيل الدوار تأتي يوميًا في أعداد كبيرة إلى منطقة شعاب صمداي للراحة.



ويشير تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر ان جهاز شئون البيئة قام بعدة مجهودات للحفاظ على المنطقة وما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية و كائنات بحرية وانه يتم حاليا دراسة إمكانية أن تعلن منطقة صمداى كمحمية طبيعية ويكون ذلك من خلال التوسع في الجزء البحري وتم تقسيم منطقة شعاب صمداي بعلامات عائمة إلي 4 مناطق (A, B, C, D):



منطقة (A) : وهي منطقة مخصصة لراحة الدرافيل مغلقة تمامًا أمام جميع الأنشطة.



منطقة (B) : وهي منطقة مسموح فيها فقط بالسباحة وغير مسموح بأي أنشطة أخرى.



منطقة (C) : وهي منطقة مخصصة لانتظار اللنشات السياحية.



منطقة (D) : وهي المنطقة الخارجية ومسموح فيها بجميع الأنشطة.