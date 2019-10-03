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رياضة

الترسانة يستضيف البنك الأهلي ودياً

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
الترسانة - أرشيفية
الترسانة - أرشيفية
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عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة مباراة ودية قوية أمام فريق البنك الأهلي اليوم "الخميس " في تمام الساعة الرابعة مساء، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم الجديد 2019-2020.

ويسعى علاء ميهوب المدير الفني لفريق الترسانة لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية، لطمأنة الجمهور على أداء ومستوى اللاعبين قبل انطلاق الموسم ، بينما يسعى عيد مرازيق مدرب البنك الاهلى لتجهيز اللاعبين وإكمال الخطط الفنية والتكتيكية قبل انطلاق الدوري .

كان فريق الترسانة خاض معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية ولعب مباراتين وديتين أمام فاركو واف سي مصر خسر الأولى بهدف دون رد وتعادل في الثانية وبعدها خاض عدة مواجهات ودية أمام فرق القسم الثاني والثالث.

جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة، بينما صعد فريق إف سي مصر برصيد 52 نقطة إلى الدوري الممتاز.
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