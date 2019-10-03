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أخبار العالم

فشل لقاء نتنياهو وليبرمان.. تفاصيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
فشل لقاء نتنياهو
فشل لقاء نتنياهو وليبرمان
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سمر صالح
اعلن حزب الليكود فشل اللقاء الذي جمع بين زعيمه بنيامين نتنياهو وافيجدور ليبرمان زعيم حزب يسرائيل بيتنا والذي كان يطمح الاول بان يتمكن من اقناع الاخير الانضمام الى التحالف اليميني لجهة تشكيل حكومة.

واستمر اللقاء بين الاثنين أقل من ساعة، وقال بيان الليكود إنه لم يتم إحراز أي تقدم ، وأن نتنياهو سيجتمع بقادة ائتلافه لاطلاعهم على نتائج الجهود التي فشلت حتى الان لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكانت المفاوضات بين الليكود وتحالف ازرق ابيض بزعامة بيني جانتس قد فشلت ايضا لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

واقترح نتنياهو انضمام ليبرمان إلى حكومة تحت قيادته لكن لم يتم تحقيق أي تقدم في الاجتماع".
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