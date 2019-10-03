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محافظات

لإعادة الوجه الحضاري.. شاهد تطوير ميدان الكومنولث في الأقصر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
تطوير ميدان الكومنولث
تطوير ميدان الكومنولث في الأقصر
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شمس يونس
تواصل محافظة الأقصر، أعمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة، من خلال ربط الكورنيش بقلب الأقصر والمثلث الذهبي من خلال استعمالات الأراضي وعناصر الحركة والمشاة الملائمة لتعزيز وإظهار الهوية المميزة للمدينة، لإظهار الهوية البصرية المميزة للمدينة.

وأعلنت محافظة الأقصر، في بيان، الخميس، عن بدء العمل على تطوير ميدان الكومنولث، شمال المدينة " عاصمة السياحة العالمية 2017 " ، تطوير ميدان مرحبا تباعا، لتشمل الخطة تطوير ٦ ميادين الأقصر، وذلك بناءً على تعليمات محافظ الأقصر مصطفى الهم.

وشدد محافظ الأقصر على استمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والخدمات بشوارع وميادين مدينة الأقصر.

مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية وضرورة الانتهاء منها قبل بدء الموسم السياحي، مع تحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
لإعادة الوجه الحضاري.. شاهد تطوير ميدان الكومنولث في الأقصر
لإعادة الوجه الحضاري.. شاهد تطوير ميدان الكومنولث في الأقصر
لإعادة الوجه الحضاري.. شاهد تطوير ميدان الكومنولث في الأقصر
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